Олимпийский чемпион по боксу из Узбекистана подвергся публичному наказанию

Чемпион Олимпийских игр-2022 из Узбекистана Баходир Джалолов (12-0, 12 КО) был наказан главным тренером сборной страны Тулкином Киличевым, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Qalampir.uz.

Боксер подвергся наказанию за опоздание на тренировку. Джалолов отжался 30 раз перед строем боксеров. Это видео стало вирусным в социальных сетях.

Отмечается, что главный тренер сборной Узбекистана строго подходит к процессу подготовки спортсменов, уделяет серьезное внимание дисциплине боксеров и своевременному посещению тренировок.

Сборная этой страны активно готовится к чемпионату мира, который примет Ташкент.

Отметим, что Джалолов ранее сравнил бокс Казахстана и Узбекистана.

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