Один из самых ожидаемых - IBA о бое Кункабаева с Джалоловым

Международная боксерская ассоциация (IBA) высказалась о предстоящем бое между казахстанским боксером Камшыбеком Кункабаевым и Баходиром Джалоловым из Узбекистана, передают Vesti.kz.

В ассоциации отметили, что один из фаворитов супертяжелой весовой категории, узбекистанец Баходир Жалолов, завершил поединок против австралийца Теремоана Джуниора во втором раунде, рефери остановил поединок.

"Еще один фаворит, Камшыбек Кункабаев из Казахстана, единогласным решением судей выбил Мохаммеда Млайеса из Сирии. Джалолову и Кункабаеву предстоит встретиться в следующем бою, в одном из самых ожидаемых поединков чемпионата", - говорится в публикации.

Этот бой в весовой категории свыше 92 килограммов достоин финала, но турнирная сетка свела двух боксеров в поединке за выход в полуфинал - он состоится 10 мая.

Напомним, в 1/8 финала весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев уверенно прошел Мохаммеда Млайеса из Сирии.

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