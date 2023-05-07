Видео второй победы Камшыбека Кункабаева на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев пробился в четвертьфинал чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.
В 1/8 финала весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев перебоксировал Мохаммеда Млайеса из Сирии.
Видео полного боя:
Следующим соперником Камшыбека станет Баходир Джалолов из Узбекистана, победитель Олимпийских игр-2020 и чемпионата мира-2019, а также трехкратный чемпион Азии (2017, 2019, 2021).
На старте турнира Кункабаев победил россиянина Алексея Дронова.
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