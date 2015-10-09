"Нужно вернуть должок". Ташкенбай раскрыл цель после золота Кубка мира

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай прокомментировал победу в финале Кубка мира, проходящего в Астане, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале весовой категории до 50 кг Санжар Ташкенбай без шансов победил филиппинца Джей Брайана Барикуатро. Два первых раунда казахстанец выиграл единогласным решением - 5:0, а в третьем отправил соперника в нокдаун, окончательно закрепив свое превосходство.

"До этого мы проходили специальные сборы в США. Там мы укрепили свои физические качества и постепенно начал адаптироваться к весу до 50 килограммов. Сейчас все хорошо, в этом весе я чувствую себя прекрасно.

После этого вернулись в Астану и приняли участие в совместных учебно-тренировочных сборах.

С тем боксером, с которым я встретился в финале, на УТС мы не пересекались. В целом, соперники все сильные, слабых не было.

Но именно этот спортсмен в финале оказал достойное сопротивление и показал высокий уровень конкуренции.

После турнира у нас будет неделя отдыха. Однако расслабляться не будем - снова отправимся на сборы. Впереди нас ждет чемпионат мира, который пройдет в Ливерпуле.

Главная цель - победить на этом мировом первенстве. Также нужно вернуть должок соперникам, которым раньше уступал",- отметил Ташкенбай.

Отметим, что Ташкенбай является чемпионом мира-2023, а также победителем первенства Азии 2022 года.