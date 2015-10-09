Нокаутом завершился бой Казахстана за выход в 1/4 финала ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Хамза Максатулы одержал уверенную победу в бою за выход в 1/4 финала ЧА-2026 среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов он провёл поединок 1/8 финала против представителя Сингапура Абдула Гаффара Нура Мухаммада Мата.

Казахстанский боксёр с первых минут завладел преимуществом и дважды отправил соперника в нокдаун. В результате рефери принял решение остановить бой во втором раунде. Победа Хамзы Максатулы была зафиксирована техническим нокаутом.

Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит с 3 по 16 июля.

На континентальном первенстве честь страны защищают 39 казахстанских боксёров, выступающих в мужских и женских соревнованиях обеих возрастных категорий.

Ранее путёвки в четвертьфинал в категории U19 завоевали Бибарыс Аширбай (70 кг) Акжурек Калабай (65 кг), Едиге Нургожа (55 кг), Досжан Жумакан (60 кг) и Адиль Асканбай (50 кг).

Представители Казахстана в возрастной группе до 23 лет Асылхан Кошербай (65 кг) и Нурасыл Толебек (60 кг) также успешно преодолели стадию 1/8 финала и продолжают борьбу за награды чемпионата Азии.

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