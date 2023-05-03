Нокаутом закончился бой узбекского боксера на ЧМ-2023 после скандала с казахстанцем. Видео

Представитель Узбекистана Мужибилло Турсунов провел второй бой на домашнем чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала турнира в весовой категории до 60 килограммов Турсунов встречался с гамбийцем Марри Корром. Уже в первом раунде хозяин ринга отправил соперника нокдаун. Во второй трехминутке рефери во второй раз отсчитал нокдаун Корру, после чего остановил бой.

Таким образом, Турсунов одержал победу техническим нокаутом и вышел в 1/8 финала ЧМ-2023.

Отметим, Казахстан в этом весе представлял Талгат Сырымбетов, однако он спорным решением проиграл боксеру из Иордании Мохаммеду Абу-Джаджеху.

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