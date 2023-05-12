Неожиданным исходом завершился бой обидчика казахстанца с узбеком за выход в финал ЧМ-2023 по боксу

На чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) состоялся полуфинальный поединок между узбеком Алохоном Абдуллаевым и бразильцем Вандерлеем Перейрой, сообщают Vesti.kz.

Соперники оспаривали путевку в финал в весовой категории до 75 килограммов. Поединок завершился победой представителя Бразилии раздельным решением судей.

Таким образом, Перейра вышел в финал ЧМ-2023. Напомним, на стадии 1/8 финала бразилец выбил из турнира казахстанца Нурканата Райыса.

Для Узбекистана же это первая потеря в полуфинале. При этом в финал у хозяев ринга вышли трое - Ойбек Джураев (54 кг), Асадхуджа Муйдинхуджаев (67 кг) и Баходир Джалолов (+92 кг), где двое из них в поединках за золото сойдутся с боксерами из Казахстана.

Определено место Казахстана по числу полуфиналистов на ЧМ-2023 по боксу

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"