Кункабаев рассказал о дополнительной мотивации после первой победы на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев поделился своими впечатлениями после первого боя на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории свыше 92 килограммов он победил россиянина Алексея Дронова, которого отправил в нокдаун в третьем раунде. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

"Благодарю всех за поддержку, это был мой первый бой на чемпионате мира. Справился с задачей, выполнил установку тренера. Теперь с такими же силами и настроем будем идти дальше, и радовать казахстанцев победами. Будем делать все, чтобы поднимался наш флаг.

Очень много казахстанских болельщиков приехали поддержать нас. Это очень приятно, они создают хорошую атмосферу. Мы получаем дополнительную мотивацию благодаря им, будем стараться радовать их дальше", - приводит его слова пресс-служба Дирекции развития спорта.