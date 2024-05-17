Кровавая битва с участием казаха определила первого финалиста турнира по боксу

Сегодня, 17 мая, в Астане стартовали полуфинальные бои международного турнира по боксу "Кубок Елорда" среди мужчин, передает Vesti.kz.
Первым за выход в финал от Казахстана поборолся Асхат Жусупов, выступающий в весовой категории до 48 килограммов. Он померился силами с представителем Индии Сингх Сойбам Яифабом. Во втором раунде Жусупов получил рассечение, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь. После небольшой паузы, он продолжил поединок. Встреча продлилась три раунда и завершилась победой Аасхата раздельным решением судей. Он выступит в финале соревнования, а представитель Индии заработал бронзовую медаль.
Напомним, что в четвертьфинале Жусупов был сильнее своего соотечественника Рината Максутова.
В параллельном полуфинале этого веса состоится казахстанско-японское противостояние Али Тохтаров - Кадзума Аратаке.
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