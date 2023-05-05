Казахстанский боксер узнал следующего соперника после победы на ЧМ-2023

Определился следующий соперник Серика Темиржанова на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан). Казахстанский боксер выступает в весовой категории до 57 килограммов, передают Vesti.kz.
Им стал венгр Роланд Верес, победивший эквадорца Жана Кайседо. Бой Темиржанов - Верес состоится 7 мая.
Роланд - бронзовый призер чемпионата Европы-2022.
Темиржанов является серебряным призером ЧМ-2021 и чемпионата Азии-2022. На стадии 1/16 финала мирового первенства в Ташкенте казахстанец прошел Абдул-Карима Батили из Мали. Видео боя можно посмотреть здесь.
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