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Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Казахстанский боксер победил бронзового призера Олимпиады

Казахстанский боксер победил бронзового призера Олимпиады
©instagram.com/bekbauovdulat

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, вышел в финал международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале он победил бронзового призера Олимпийских игр-2020 австралийца Гарри Гарсайда.

Ранее в финал также отобрался чемпион мира 2021 года Темиртас Жусупов (до 48 килограммов).

С составом сборной Казахстана на этот турнир можно ознакомиться здесь.

Соревнования стартовали 6 февраля и продлятся до 12-го числа.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Венгрия

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