Казахстанский боксер победил бронзового призера Олимпиады

Казахстанский боксер Дулат Бекбауов, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, вышел в финал международного турнира имени Иштвана Бочкая в Дебрецене (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале он победил бронзового призера Олимпийских игр-2020 австралийца Гарри Гарсайда.
Ранее в финал также отобрался чемпион мира 2021 года Темиртас Жусупов (до 48 килограммов).
С составом сборной Казахстана на этот турнир можно ознакомиться здесь.
Соревнования стартовали 6 февраля и продлятся до 12-го числа.
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