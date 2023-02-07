Казахстан объявил состав на международный турнир по боксу

Мужская сборная Казахстана по боксу выступит на международном турнире в Венгрии, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.
37-й по счету международный турнир имени Иштвана Бочкая стартовал в Дебрецене (Венгрия). Соревнования проходят с 6 по 12 февраля.
Казахстан представят 13 боксеров: Темиртас Жусупов (48 кг), Дамир Абдыкадыр (51), Даулет Молдашев (54), Серик Темиржанов (57), Саматали Толтаев (60), Санатали Толтаев (63,5), Дулат Бекбауов (67), Ермахан Жакпеков (71), Аятулла Такижанов (75), Нурбек Оралбай (80), Шаймурат Кусаинов (86), Айбек Оралбай (92), Дамир Тойбай (свыше 92).
Добавим, что Жусупов является чемпионом мира 2021 года, который прошел в Белграде (Сербия).
Реклама