Казахстанец после победы над профи-боксером узнал следующего соперника на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев узнал соперника по второму бою на чемпионате мира-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/16 финала оппонентом казахстанца станет 35-летний Ричарно Колин - боксер из Маврикия, который трижды участвовал на Олимпиаде (2008, 2012, 2020) и приезжал на ЧМ-2013 в Алматы.

Для 23-летнего Тольтаева этот ЧМ - второй в карьере. Два года назад он прошел два раунда и остановился в четвертьфинале. Сегодня в Ташкенте казахстанец провел свой первый поединок, в котором победил профи-боксера Ахмада Штиви из Израиля.

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