Казахстанец досрочно выиграл с нокдауном и вышел в полуфинал турнира по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай вышел в полуфинал международного турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тогамбай является трехкратным чемпионом Азии среди молодежи и выступает в весовой категории до 91 килограмма. В четвертьфинальном поединке он встречался с Нгуйеном Ман Куоном из Вьетнама.

Тогамбай отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде. В заключительном раунде врач остановил поединок вследствие травмы - у Куона был разбит нос в кровь.

Отметим, что ранее в полуфинал пробился Аятулла Такижанов (до 75 килограммов). Также медаль себе гарантировал Нурбек Оралбай (до 81 килограмма).

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