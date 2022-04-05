Казахстанский боксер отправил в нокдаун соперника и гарантировал себе медаль турнира в Таиланде

Казахстанский боксер Аятулла Такижанов вышел в полуфинал международного турнира Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинальном бою в весовой категории до 75 килограммов Такижанов встречался с местным боксером Борворном Кадамнуаном. Казахстанец выиграл по очкам. Кроме того, его соперник в финальном раунде побывал в нокдауне.

Напомним, ранее в этой весовой категории казахстанец Тимур Нурсеитов уступил сопернику из Индии и остался без медали турнира.

Ранее Казахстан, благодаря Нурбеку Оралбаю (до 81 килограмма), обеспечил себе медаль турнира.

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