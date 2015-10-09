Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Сегодня 20:31
 

Казахстан понес вторую потерю на престижном турнире по боксу в Испании

Казахстан понес вторую потерю на престижном турнире по боксу в Испании

Казахстанская боксерша Шахназ Исаева не сумела выйти в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов она встречалась с представительницей Нидерландов Габриэлой Верхайм.

Счет по раундам сложился не в пользу казахстанки - 2:3, 1:4, 1:4. Поединок завершился раздельным решением судей в пользу Верхайм - 28:29, 30:27. 29:28, 30:27, 29:28.

Отметим, что ранее из борьбы выбыла Сымбат Алиаскар, уступившая сопернице из Индии.

Разгромом с нокдауном обернулся бой Казахстана на турнире в Испании

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен в мужской и женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях. У женщин заявлено 14 спортсменок в девяти весовых категориях.

