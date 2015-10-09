Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 20:17
 

Разгромом с нокдауном обернулся бой Казахстана на турнире в Испании

  Комментарии

Поделиться
Разгромом с нокдауном обернулся бой Казахстана на турнире в Испании Фото: Сали Сабиров©

Казахстанская боксерша Сымбат Алиаскар не смогла выйти в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксерша Сымбат Алиаскар не смогла выйти в 1/4 финала на турнире Boxam Elite, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 54 килограммов ей противостояла представительница Индии Прити. Поединок завершился победой соперницы казахстанки с таким результатом 28:29, 27:30, 27:30, 28:29, 27:29.

При этом в третьем раунде Алиаскар побывала в нокдауне.

В четвертьфинале Прити встретится с испанской боксершей Марией Гонсалез.

Напомним, турнир проходит с 3 по 8 февраля. Казахстан представлен в мужской и женской сетке. В соревнованиях среди мужчин выступят 18 казахстанцев в десяти весовых категориях. У женщин страну представят 14 спортсменок в девяти весовых категориях.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
4 февраля 19:00   •   не начат
Женис
Женис
(Астана)
- : -
Рубин
Рубин
(Казань)
Кто победит в основное время?
Женис
Ничья
Рубин
Проголосовало 30 человек

Реклама

Живи спортом!