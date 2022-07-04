Казахстан обошел Кубу и Узбекистан в боксе

Сборная Казахстана по боксу выиграла 11 золотых медалей на международном турнире Elorda Cup, который прошел в Нур-Султане, передает корреспондент Vesti.kz.
Этот результат позволил выиграть медальный зачет турнира. В топ-3 среди команд вошли боксеры из Кубы и Узбекистана, а в поединках за золото также участвовали спортсмены из Японии и Китая.
Лидеры национальной команды Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов и Махмуд Сабырхан уверенно победили своих конкурентов, а вот Серику Темиржанову удалось выиграть у кубинца Освела Дэвида Кавалльеро только раздельным решением судей.
В еще четырех дивизионах прошли казахстанские финалы - чемпионами старта стали Саматали Толтаев, Мухамедсабыр Базарбайулы, Абзал Серик и Айбек Оралбай.
Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов оставил без золота чемпиона мира Севонрета Оказаву из Японии, а еще две победы одержали Нурбек Оралбай и Абзал Куттыбеков.
В заключительном поединке турнира встретились супертяжеловесы Казахстана и Узбекистана: конкурентом Дамира Тойбая стал Лазизбек Мулложонов. Участник ЧМ-2021 выиграл решением судей и принес единственное золото своей сборной.
Капитан сборной Казахстана побил чемпиона мира по боксу
Финалы
До 48 килограммов
Темиртас Жусупов (Казахстан) - Асылбек Жалилов (Узбекистан) - 4:1.
До 51 килограмма
Сакен Бибосынов (Казахстан) - Алехандро Кларо Фисс (Куба) - 5:0.
До 54 килограммов
Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Фан Бо (Китай) - 5:0.
До 57 килограммов
Серик Темиржанов (Казахстан) - Освел Дэвид Кавалльеро (Куба) - 3:2.
До 60 килограммов
Талгат Сырымбетов (Казахстан) - Саматали Толтаев (Казахстан) - 1:4.
До 63,5 килограмма
Санатали Толтаев (Казахстан) - Мухамедсабыр Базарбайулы (Казахстан) - 0:5.
До 67 килограммов
Дулат Бекбауов (Казахстан) - Абзал Серик (Казахстан) - 1:4.
До 71 килограмма
Севонрет Оказава (Япония) - Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - 1:4.
До 75 килограммов
Йоэнлис Фелисиано Эрнандес Мартинес (Куба) - Саиджамшид Жафаров (Узбекистан) - 3:2.
До 80 килограммов
Нурбек Оралбай (Казахстан) - Танглатихан Эрбиеке (Китай) - 3:2.
До 86 килограммов
Абзал Куттыбеков (Казахстан) - Яиниер Аерео (Куба) - 3:2.
До 92 килограммов
Айбек Оралбай (Казахстан) - Сагындык Тогамбай (Казахстан) - 3:2.
Свыше 92 килограммов
Дамир Тойбай (Казахстан) - Лазизбек Мулложонов (Узбекистан) - 0:5.
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