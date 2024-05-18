Казахстан нокдауном проиграл бой за золото турнира в Астане

Казахстанская боксерша Милана Сафронова не смогла выиграть золотую медаль на международном турнире "Кубок Елорда" в Астане, сообщают Vesti.kz.
В финале весовой категории до 66 килограммов она уступила китаянке Лиу Ян. При этом Сафронова побывала в нокдауне в заключительном, третьем раунде. Как итог, казахстанка заняла второе место, а Ян досталось золото.
Сафронова - бронзовая призерка чемпионатов мира (2019) и Азии (2019).
Прямая трансляция финалов приведена по этой ссылке.
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