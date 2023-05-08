Казахстан с нокдауном проиграл битву Узбекистану на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай провел бой на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 86 килограммов он встречался с Шохжахоном Абдуллаевым из Узбекистана. Соперник казахстанца по итогам трех раундов одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что во втором раунде Тогамбай побывал в нокдауне. Кроме того, из-за рассечения казахстанца в поединке несколько раз были остановки.

Отметим, что в предыдущем поединке Тогамбай буквально избил представителя ДР Конго Натана Нланду. Мбели.

Напомним, что Тогамбай является двукратным чемпионом мира среди молодежи. Среди взрослых это его дебютное мировое первенство. Он также завоевывал бронзу чемпионата Азии-2022 в составе национальной команды.

Напомним, что сегодня, 8 мая Махмуд Сабырхан, известный как Казахский Ломаченко и Махмуд Сабырхан выиграли свои поединки.

Ранее сборная Казахстана понесла четыре потери на чемпионате мира в Ташкенте. Турнир покинули Сакен Бибосынов, Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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