IBA отстранила семь национальных федераций бокса. Подробности

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила об отстранении от работы семи национальных боксерских федераций, сообщают Vesti.kz. Их деятельность была приостановлена по нескольким причинам.
В частности, Федерации бокса Новой Зеландии, Германии, Швеции и Нидерландов были признаны виновными в нарушении правил и положений IBA и были отстранены от участия. Также было приостановлено членство Федерации бокса Чехии после того, как она допустила до участия в своем турнире боксеров из США. Федерация бокса США 26 апреля официально вышла из IBA.
Также было приостановлено членство Федераций бокса Либерии и Экваториальной Гвинеи. Причина - непредставление ежегодных отчетов о деятельности.
Всем федерациям сообщены условия, при которых их членство будет восстановлено, а боксеры этих стран, несмотря на отстранение национальных федераций, смогут выступать на турнирах IBA со своей национальной символикой.
Условия:
Напомним, в апреле представители Германии, Британии, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США объявили о создании новой международной федерации бокса World Boxing, рассчитывая на получение признания со стороны Международного олимпийского комитета в свете продолжающегося конфликта между МОК и IBA. Однако официально членство в IBA прекратила только американская федерация.
Ранее IBA проводила отбор на Олимпийские игры, но, начиная с Игр в Токио, этим занимается сам МОК. Соревнования по боксу не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.
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