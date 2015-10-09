Сегодня, 23 ноября, в Риме (Италия), стартовал Конгресс Международной федерации World Boxing, сообщает корреспондент Vesti.kz с места событий. Главный вопрос на повестке дня - выборы президента организации. Единственным кандидатом является легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин.

World Boxing - это международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс, в том числе олимпийский. Она была создана в 2023-м году после разрыва отношений между Международным олимпийским комитетом и IBA (бывшая AIBA), которую сейчас курирует россиянин Умар Кремлев.

В сентябре 2024-го года Головкин стал председателем олимпийской комиссии World Boxing. Благодаря его влиянию, организацию стали поддерживать многие национальные федерации, а также бокс был сохранен в программе летних Олимпийских игр-2028.

Как пройдет избрание Головкина

В рамках Конгресса планировалось голосование за выборы нового президента World Boxing. Изначально на эту должность претендовали девять кандидатов из девяти стран. Все они проходили проверку Независимой комиссии по верификации, в которую вошли три независимых эксперта. Также процесс курировала международная организация Sport Resolutions, чьим профилем является спортивный арбитраж.

В итоге, из девяти кандидатов проверку прошел только Головкин. Он единственный допущен на должность президента. На этом посту он сегодня заменит нидерландского спортивного функционера Бориса ван дер Ворста. Утверждение, согласно уставу World Boxing, пройдет единогласным одобрением Конгресса без голосования.

Какие достижения у Головкина

Геннадий Головкин - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, чемпион мира-2003 и серебряный призер Олимпийских игр-2004. На профессиональном ринге он стал мировой звездой, проведя 45 боев: 42 победы (37 нокаутом), два поражения и одна ничья. Он владел чемпионскими поясами WBC, IBF, IBO и WBA в среднем весе. Одержал 23 победы нокаутом подряд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула, а в этом году был номинирован в Международный зал боксерской славы.

С февраля 2024-го года Головкин возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.