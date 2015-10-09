Геннадий Головкин возглавит World Boxing: подробности

Конгресс World Boxing 2025, который состоится 23 ноября в Риме, утвердит Геннадия Головкина из Казахстана на пост президента организации, передают Vesti.kz.

Головкин стал единственным кандидатом на выборах, и согласно уставу World Boxing, если на должность выдвинут только один кандидат, Конгресс может утвердить его единогласно. Он примет должность от действующего президента Бориса ван дер Ворста.

Всего в списке кандидатов на разные посты — девять человек из девяти стран. Все они прошли строгую проверку Независимой комиссией экспертов, чтобы подтвердить опыт, квалификацию и приверженность принципам честности и прозрачности.

Кроме президентских выборов, на Конгрессе выберут одного вице-президента и двух членов Исполнительного совета. Вся информация о кандидатах и их опыте открыта для общественности — часть политики World Boxing по прозрачности и честной игре.

World Boxing — международная некоммерческая федерация, созданная в 2023 году для управления олимпийским, паралимпийским и кибер-боксом. В феврале 2025 года организация получила временное признание МОК как международная федерация олимпийского бокса.