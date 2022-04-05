Два финала для Казахстана, или кто претендует на золото турнира по боксу в Таиланде

Сборная Казахстана по боксу получит двух финалистов на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так получилось после того, как в двух весовых категориях казахстанцы составили полуфинальные пары и между собой разыграют участников главных поединков.
Добавим, что ранее досрочно в полуфинал вышел Нурбек Оралбай, который принес Казахстану первую медаль турнира. В четверку сильнейших могут пробиться еще два боксера.
Капитан сборной Казахстана с 4 нокдаунами принес медаль турнира по боксу в Таиланде
Полуфиналы с участием казахстанцев
До 63 килограммов
Санатали Тольтаев (Казахстан) - Султан Мусинов (Казахстан)
До 69 килограммов
Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Атичай Фомсап (Таиланд)
До 75 килограммов
Аятулла Такижанов (Казахстан) - Сумит (Индия)
До 91 килограмма
Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Айбек Оралбай (Казахстан)
Казахстанец за минуту нокаутировал соперника в Таиланде
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