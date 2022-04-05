Два финала для Казахстана, или кто претендует на золото турнира по боксу в Таиланде

Сборная Казахстана по боксу получит двух финалистов на международном турнире Thailand Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так получилось после того, как в двух весовых категориях казахстанцы составили полуфинальные пары и между собой разыграют участников главных поединков.

Добавим, что ранее досрочно в полуфинал вышел Нурбек Оралбай, который принес Казахстану первую медаль турнира. В четверку сильнейших могут пробиться еще два боксера.

Капитан сборной Казахстана с 4 нокдаунами принес медаль турнира по боксу в Таиланде

Полуфиналы с участием казахстанцев

До 63 килограммов

Санатали Тольтаев (Казахстан) - Султан Мусинов (Казахстан)

До 69 килограммов

Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Атичай Фомсап (Таиланд)

До 75 килограммов

Аятулла Такижанов (Казахстан) - Сумит (Индия)

До 91 килограмма

Сагындык Тогамбай (Казахстан) - Айбек Оралбай (Казахстан)

Казахстанец за минуту нокаутировал соперника в Таиланде

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