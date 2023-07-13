Еще две федерации бокса покинули IBA

Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины заявили о выходе из состава Международной ассоциации бокса (IBA), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Insidethegames.

Это третья и четвертая страны, которые официально объявили о прекращении взаимодействия с организацией. Ранее о выходе из IBA объявили национальные федерации США и Швейцарии.

Напомним, в июне IBA была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Причина - неспособность провести требуемые реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

Национальная федерации бокса Новой Зеландии также заявила, что намерена присоединиться к World Boxing – новой организации, созданной в этом году и намеренной получить признание МОК.

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Напомним, в апреле представители Германии, Британии, Нидерландов, Филиппин, Швеции и США объявили о создании новой международной федерации бокса World Boxing, рассчитывая на получение признания со стороны Международного олимпийского комитета в свете продолжающегося конфликта между МОК и IBA. Однако официально членство в IBA прекратила только американская федерация.

Ранее IBA проводила отбор на Олимпийские игры, но, начиная с Игр в Токио, этим занимается сам МОК. Соревнования по боксу не включили в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

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