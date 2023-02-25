Две победы и неудача лидера. Как Казахстан бился с Узбекистаном за медали малого ЧМ по боксу

Казахстан со счетом 2:1 выиграл противостояние у Узбекистана в 1/4 финала Кубка Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, сообщают Vesti.kz.

На этой стадии 24 февраля от казахстанской команды выступили три человека, которым противостояли представители Узбекистана.

Первым на ринг вышел Оразбек Асылкулов (до 57 килограммов), встречавшийся с действующим чемпионом Азии Абдумаликом Халоковым. Соперники устроили настоящий махач, завершившийся сенсационной победой казахстанца. Видео боя можно посмотреть здесь.

Далее Нурканат Райыс (до 75 килограммов) победил Алохона Абдуллаева, но неудачно провел третий раунд, когда дважды побывал в нокдауне. Благо, они не отразились на итоговом решении судей.

А вот один из лидеров сборной Казахстана Бекзад Нурдаулетов (до 80 килограммов) не справился с Жасурбеком Юлдошевым и остался без медали турнира. В ходе поединка Нурдаулетов выглядел немного тяжеловатым, а в третьем раунде вовсе подустал. Таким образом, его возвращение в любительский бокс получилось неудачным.

Отметим, что выходом в полуфинал Асылкулов и Райыс гарантировали себе как минимум бронзовые награды.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс