Чемпиону мира по боксу из Казахстана вручили ключи от квартиры

В преддверии празднования Нового года аким Туркестанской области Умирзак Шукеев наградил лучших из лучших, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как передает пресс-служба акимата Туркестанской области, одним из них оказался бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион мира Сакен Бибосынов, получивший от Шукеева на торжественном мероприятии ключи от новой квартиры в городе Туркестане.

На прошедшем в Белграде (Сербия) ЧМ-2021 по боксу Бибосынов завоевал золото, победив в финале весовой категории до 51 килограмма единогласным решением судей.

Ранее его признали спортсменом года в Казахстане, а в декабре он сыграл свадьбу.

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