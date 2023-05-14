На чемпионате мира по боксу во второй раз прервали гимн Казахстана

Казус с гимном Казахстана во второй раз произошел на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гимн прозвучал во время награждения Махмуда Сабырхана, который завоевал золото в категории до 54 килограммов.

Как и днем ранее во время награждения чемпиона мира Санжара Ташкенбая (48 кг), гимн был прерван в концовке и болельщики из Казахстана допели его а капелла.

Напомним, что всего Казахстан завоевал на ЧМ-2023 пять медалей - четыре золотые и одну серебряную.

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