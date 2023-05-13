Гимн Казахстана прервали на чемпионате мира по боксу

На чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) прозвучал гимн Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Церемония награждения состоялась по итогам выступлений боксеров в весовой категории до 48 килограммов, в которой победил Санжар Ташкенбай. В финальном поединке казахстанец нанес поражение Сахилу Алахвердови из Грузии.
Примечательно, что национальный гимн был прерван в концовке, но болельщики из Казахстана потрясли зал, допев его акапеллой (на видео ниже).
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