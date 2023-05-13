Гимн Казахстана прервали на чемпионате мира по боксу

На чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) прозвучал гимн Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Церемония награждения состоялась по итогам выступлений боксеров в весовой категории до 48 килограммов, в которой победил Санжар Ташкенбай. В финальном поединке казахстанец нанес поражение Сахилу Алахвердови из Грузии.

Примечательно, что национальный гимн был прерван в концовке, но болельщики из Казахстана потрясли зал, допев его акапеллой (на видео ниже).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"