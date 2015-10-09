Чемпион из Узбекистана перейдёт в сборную Казахстана? В Федерации бокса дали ответ

В Казахстанской федерации бокса (КФБ) высказались о возможной смене спортивного гражданства узбекистанского спортсмена Саята Ильясова, передают Vesti.kz.

Ранее появлялись сообщения, что спортсмен планирует продолжить карьеру под флагом Казахстана. В КФБ подчеркнули, что на данный момент не поступало документов об откреплении Ильясова от узбекистанской федерации.

"На сегодняшний день в Казахстанскую федерацию бокса не поступало никаких писем по откреплению спортсмена Узбекистана – Саята Ильясова. Смена гражданства и выступление за другую страну – это долгий и трудоемкий процесс. При этом, помимо смены соответствующего гражданства, спортсмен должен поменять и спортивное гражданство страны в соответствии с правилами смены спортсменами гражданства международной федерации по виду спорта, на основании ходатайства национальной федерации. Также стоит учитывать, что в последующем спортсмен, чтобы попасть в состав национальной сборной, должен быть в числе призеров последнего чемпионата Казахстана", — отреагировали в КФБ на запрос Tengri Sport.

Отметим, что Саят Ильясов - бронзовый призер последнего чемпионата Узбекистана по боксу в категории до 63,5 килограмма, а также чемпион Азии U-22.

Отметим, что Саят Ильясов является бронзовым призёром последнего чемпионата Узбекистана по боксу в категории до 63,5 килограмма и чемпионом Азии U-22. Он также представлял сборную Узбекистана на последнем чемпионате мира по версии IBA, где выиграл первый поединок, но уступил на стадии 1/16 финала будущему финалисту Омару Ливазу из Кыргызстана.

В той же весовой категории будущему чемпиону Илье Попову из России уступил казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!