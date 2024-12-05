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Чемпион мира из Узбекистана с нокдауном выиграл медаль ЧА по боксу

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Чемпион мира из Узбекистана с нокдауном выиграл медаль ЧА по боксу ©SPORTS.uz

Боксер из Узбекистана Миразизбек Мирзахалилов вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

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Боксер из Узбекистана Миразизбек Мирзахалилов вышел в 1/2 финала чемпионата Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограммов Мирзахалимов встречался с соперником из Таджикистана с Хусравхоном Рахимовым.

Поединок завершился разгромной победой узбекского боксера. При этом, в третьем раунде Рахимову был отсчитан нокдаун.

Мирзахалимов, выйдя в 1/2 финала, обеспечил себе как минимум бронзу чемпионата Азии.

Напомним, Мирзахалимов является чемпионом мира 2019 года.

Добавим, что в этом же весе казахстанец Оразбек Асылкулов вышел в 1/2 финала. С ним, Мирзахалимов может сойтись в финале.

ЧА по боксу Узбекистан Таджикистан Сборная Казахстана по боксу

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