Чемпион мира по боксу из Казахстана решил жениться

20-летний казахстанский боксер Санжар Ташкенбай собирается жениться. Недавно пара провела Тәтті шай (знакомство с родителями), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Ösek–tösek.

Об избраннице боксера известно, что девушка 2004 года рождения, активно использовала соцсети, но недавно деактивировала свой аккаунт.

Напомним, что Ташкенбай стал чемпионом мира 2023 года в Ташкенте. В финале весовой категории до 48 килограммов казахстанец одержал победу над грузином Сахилом Алахвердови.

За этот успех Ташкенбай был удостоен трехкомнатной квартиры от акимата Астаны. При этом он подарил своему отцу автомобиль.

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