Чемпион мира назвал сильнейшие сборные по боксу после победы над Казахстаном

Российский боксёр Джамбулат Бижамов высказался об уровне конкуренции на чемпионате мира-2025 от IBA, прошедшем в первой половине декабря в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

- Насколько легко дался вам триумф на ЧМ? Есть скептики, которые сомневаются, что уровень конкуренции был сильный.

"Самые сильные сборные – традиционно Россия, Узбекистан и Казахстан. На чемпионате мира в Ливерпуле (под эгидой World Boxing) россиян не было, а Узбекистан и Казахстан взяли половину медалей. В Дубае (на ЧМ под эгидой IBA) эти команды выступили первыми номерами. Здесь появились уже мы – видимо, многим людям это не нравится. Хочу отметить, что в финале я победил действующего чемпиона мира (Жавохира Умматалиева из Узбекистана). Считаю, что такие победы закрыли все вопросы об уровне конкуренции", — заявил Бижамов в интервью Interfax.

В рамках 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 80 килограммов российский боксёр встретился с представителем Казахстана Ерасылом Жакпековым.

Поединок завершился победой Бижамова раздельным решением судей — 4:1. При этом в третьем раунде казахстанский спортсмен сумел отправить соперника в нокдаун, что лишь подогрело интерес к бою. Вердикт судей вызвал широкий резонанс среди болельщиков: часть фанатов сочла решение справедливым, другие же подвергли его жёсткой критике.

По итогам мирового первенства сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. Команда Казахстана финишировала второй с активом из 3 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых наград, а третью позицию заняла сборная Узбекистана, в копилке которой 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

