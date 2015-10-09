Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Любительский бокс
Бывший тренер сборной Казахстана по боксу получил новую должность

Бывший тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов получил новую должность, передают Vesti.kz.

По указу президента Казахстанской федерации бокса Сатжанов назначен вице-президентом КФБ. В новой роли он будет координировать работу тренеров и заниматься планированием тренировочного процесса.

Сатжанов возглавлял национальную сборную с августа 2024 года. 10 января стало известно, что его место займёт Нуржан Насанов, который работает тренером с 2016 года и с августа 2024-го входил в штаб Сатжанова.

Ранее Сатжанову подарили автомобиль и квартиру.

 

