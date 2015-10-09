Бывшему тренеру сборной Казахстана по боксу подарили автомобиль и квартиру

Бывшему тренеру сборной Казахстана по боксу Кайрату Сатжанову оказали почётное внимание, передают Vesti.kz.

Сегодня в Астане ему от федерации вручили автомобиль Toyota Land Cruiser 300 и ключи от трёхкомнатной квартиры.

Сатжанов работал главным тренером национальной сборной с августа 2024 года. 10 января стало известно, что его место займёт Нуржан Насанов. Насанов занимается тренерской деятельностью с 2016 года, а с августа 2024-го входил в штаб Сатжанова.

