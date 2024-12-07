Бой Казахстана и Узбекистана выявил финалиста ЧА по боксу

Сегодня, 7 декабря, на чемпионате Азии-2024 по боксу в таиландском Чиангмае проходят полуфинальные бои в женской сетке. На этой стадии сошлись спортсменки Казахстана и Узбекистана, передают Vesti.kz.

Увы, казахстанка Милана Сафронова, выступающая в категории до 66 килограммов, уступила Навбахор Хамидовой решением судей - 0:4. В итоге в финале представительница Узбекистана будет биться за золото континентального турнира, тогда как Сафронова вернется домой с бронзовой медалью.

Сегодня в 1/2 финала выступили и другие казахстанки. Так, Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) проиграла представительнице Узбекистана Фарзоне Фазиловой - 1:4, Жазира Уракбаева (до 52 кг) уступила Ферузе Казаковой из Узбекистана - 0:5, Улжан Сарсенбек (до 57 кг) капитулировала перед Пунрави Руенрос из Таиланда - 0:5, Виктория Графеева (до 60 кг) досрочно выиграла во втором раунде у тайки Порнтип Буапа, а Аида Абикеева (до 63 кг) прошла хозяйку ринга Тхананья Сомнуек - 4:1.

Впереди - еще три поединка с участием наших девушек. Подробности с прямой трансляцией приведены здесь.