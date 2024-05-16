В битве Казахстана и Узбекистана выявлен финалист турнира по боксу

Казахстан не смог получить финалистку в весовой категории до 75 килограммов на международном турнире по боксу "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.

Жибек Жараскызы уступила в полуфинале по очкам Сохибе Рузметовой из Узбекистана. Таким образом, представительнице Казахстана ничего не остается кроме, как довольствоваться бронзовой наградой, а соперница идет дальше.

Ранее в этом весе другая казахстанка Аида Сарибарова проиграла нокаутом в первом раунде, подробности - здесь.

4 дуэли Казахстан - Узбекистан. Прямая трансляция боев за финал турнира по боксу