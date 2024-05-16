Казахстан быстрым нокаутом проиграл бой за выход в финал

Казахстанская боксерша Аида Сарибарова потерпела досрочное поражение на международном турнире "Кубок Елорда" в Астане, передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 75 килограммов она уступила Киан Ли из Китая.
Сарибарова в первом раунде трижды оказывалась в нокдауне, после чего поединок был остановлен.
Как итог, Аида стала бронзовым призером турнира, а китаянка попытает счастье в финале.
4 дуэли Казахстан - Узбекистан. Прямая трансляция боев за финал турнира по боксу
Загрузка матч-центра...
Реклама