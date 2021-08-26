Бился за Казахстан? На чемпионате Азии перепутали боксеров

Таджикский боксер Мухаммад Джабборов был представлен казахстанцем в полуфинальном поединке чемпионата Азии среди юношей с Лазизбеком Тулкиновым из Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.

Джабборов вышел на ринг под флагом казахстанской сборной и даже отбоксировал пару раундов, но затем ошибка была исправлена. Возможно, это сказалось на настрое таджикского спортсмена - он проиграл встречу со счетом 0:3.

Казахстанский участник в категории до 63 килограммов, а им был Жасулан Абдолда, стал единственным в нашей команде, кто остался без медали турнира.

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Добавим, что ранее были выявлены последние участники чемпионата Азии среди юношей: Казахстан представят семь боксеров.

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