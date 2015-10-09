Бибосынову подарили машину за победу на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов получил новый подарок после успешного выступления на чемпионате мира-2025, прошедшего в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz со ссылкой на Otyrar.

На этот раз новоиспечённого чемпиона мира чествовали в Туркестане, где Бибосынову вручили ключи от новенького автомобиля.

Такой же подарок получила Асель Канай, ставшая бронзовой призёркой чемпионата мира по каратэ.

Фото: Telegram-канал Otyrar

Напомним, Бибосынов стал чемпионом мира-2025 по версии Международной ассоциации бокса (IBA). В финальном поединке в весовой категории до 54 кг он одержал победу над россиянином Вячеславом Рогозиным, отправив соперника в нокдаун во втором раунде.

Бибосынова "лишили" золота ЧМ-2025 по боксу от IBA

Сакен Бибосынов - бронзовый призёр Олимпийских игр-2020 года и участник Олимпиды-2024, двукратный чемпион мира (2021 и 2025 годов), бронзовый призёр ЧМ-2019, а также серебряный (2022) и бронзовый (2021) призёр чемпионата Азии.

