Апелляция? В сборной Казахстана отреагировали на спорное поражение Сырымбетова на ЧМ-2023

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался о спорном поражении Талгата Сырымбетова с чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Bassport.kz. Дебютант сборной Казахстана в 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов раздельным решением судей уступил действующему чемпиону Азии из Иордании Мохамеду Абу-Джаджеху.

"На чемпионате мира все поединки будут конкурентными. Трудно быть на ступеньку выше, когда все соперники прошли серьезную подготовку. Соперник Талгата тоже не прост. Он стал чемпионом Азии 2022 года. Встреча была непростой, но мы довольны нашим боксером. Он сделал все возможное, себя не жалел. Полностью выполнил наше задание. Я сам также не думаю, что он проиграл. Но после того, как рефери поднял руку соперника, придется принять поражение. Нет выхода, придется уступить.

В третьем раунде можно было драться еще лучше. Сырымбетову не хватало опыта. Он не участвовал ни во втором, ни в третьем чемпионате мира, как другие наши боксеры. Впервые выступает на мировом первенстве. Были моменты, когда из-за недостатка этого опыта, из-за слишком сильной жажды победы он сломя голову шел вперед. В такие моменты, когда вы уходите в открытый бокс, удары и пропускаются. Не следует забывать, что слишком сильное стремление к победе также имеет негативные последствия.

Талгат закаляется, набирается опыта и будет еще сильнее. Мы благодарны ему. А что касается обжалования, то апелляцию не принимают после каких-либо встреч. При счете 2:3 или при регистрации слишком серьезных сомнительных ситуаций", - сказал Мырзагали Айтжанов.