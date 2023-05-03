Казахстанский боксер извинился за поражение и высказался о судействе на ЧМ-2023

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов прокомментировал исход своего боя на ЧМ-2023 в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz. В весовой категории до 60 килограммов Сырымбетов раздельным решением судей уступил действующему чемпиону Азии из Иордании Мохамеду Абу-Джаджехом.

"Ассаламалейкум, Казахстан! Сегодня я, к сожалению, проиграл. Ничего не скажу о решении судей, так как бой прошел. Свое поражение принимаю по-мужски. После окончания поединка ничего уже не могу говорить. Только попрошу прощения перед всеми казахстанцами, которые смотрели бой по телевизору, не смог оправдать ожидания. Верю, что после этого вернусь еще сильнее. Мои победы еще впереди. Слава богу в любом случае. Всем спасибо", - заявил Сырымбетов.

Отметим, что на старте ЧМ-2023 дебютант сборной Казахстана победил соперника из Таиланда.

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