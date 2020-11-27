Капитан сборной Казахстана Кункабаев после дебюта на профи-ринге выиграл медаль ЧРК-2020

Капитан сборной Казахстана и обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев
с победы начал чемпионат страны по боксу, передает корреспондент Vesti.kz
. Лидер команды впервые вышел на ринг в Шымкенте.
29-летний фаворит дивизиона в четвертьфинале выиграл у Мухамеджана Еркина и обеспечил себе, как минимум, бронзовую медаль национального турнира. Ранее Кункабаев дебютировал
среди профессионалов.
Досрочно вышел в полуфинал победитель Юношеской Олимпиады Айбек Оралбай
: поединок был остановлен за явным преимуществом. Прошел дальше и вице-чемпион МЧМ-2018 Сагындык Тогамбай
.
Определился соперник для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова
, который ранее квалифицировался
в полуфинал. Им стал Бекболат Абдикерим
.
Продолжает
борьбу за общую победу в категории до 75 килограммов вице-чемпион мира Абильхан Аманкул
.
Также назван
квартет сильнейших в "казахском" весе, а одним из ярчайших выступлений дня отметился
лидер "молодежки" Сабырхан Махмуд
.
Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020
До 81 килограмма
Бекзад Нурдаулетов
- Амандык Манашев - 5:0;
Бекболат Абдикерим
- Вадим Казаков;
Аят Маржикпаев - Бауыржан Байгошеков
;
Нурбек Оралбай
- Азамат Бектас - 5:0;
До 91 килограмма
Бекзат Кашкын - Айбек Оралбай
- отказ от продолжения боя после первого раунда;
Михаил Коханчик - Нурлан Сабиров
- 1:4;
Онталап Рахманов - Абзал Куттыбеков
- 0:5;
Артем Пчеляков - Сагындык Тогамбай
- 0:5;
Свыше 91 килограмма
Камшыбек Кункабаев
- Мухамеджан Еркин - 5:0.
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Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.
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