Новая звезда в боксе? 19-летний лидер "молодежки" выиграл третий бой после двух досрочных побед на ЧРК-2020

На чемпионате Казахстана по боксу определены медалисты еще в двух весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz. Свои бои выиграли обладатели олимпийских лицензий.
23-летний Сакен Бибосынов единогласным решением судей победил Тимура Кабдешова и в полуфинале встретится с Дамиром Абдикадиром.
22-летний Серик Темиржанов
был признан победителем в поединке с Ерболатом Сабыром, который не явился на бой. Его следующим соперником станет победитель молодежного чемпионата Азии Бейбарс Жексен.
Одно из самых ярких выступлений дня выдал Сабырхан Махмуд
. 19-летний лидер молодежной сборной Казахстана уверенно выиграл на турнире третью встречу: два стартовых поединка он прошел досрочно, а в третьем заставил соперника нарушить правила (сняли балл за задержку).
Утренняя сессия пятого дня ЧРК-2020
До 52 килограммов
Сакен Бибосынов
- Тимур Кабдешов - 5:0;
Азат Махметов - Дамир Абдикадир
- 2:3;
Олжас Байниязов
- Карим Серкебаев - 3:2;
Самат Жетибаев - Сабырхан Махмуд
- 0:5.
До 57 килограммов
Серик Темиржанов
- Ерболат Сабыр - неявка на бой;
Бейбарс Жексен - Нурбол Калжанов - 5:0;
Алмас Нургали - Талгат Сырымбетов
- 2:3;
Галым Мырзатаев - Оразбек Асылкулов
- неявка на бой.
За шестым титулом? Определены первые медалисты чемпионата Казахстана по боксу
Первыми медалистами в мужской сетке турнира стали
боксеры весовой категории до 49 килограммов. Полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.
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