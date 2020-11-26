Фавориты "казахского" веса, нокдауны и боксер-профессионал. В Шымкенте стартовал четвертый день ЧРК по боксу

Определены четвертьфиналисты "казахского" веса на чемпионате Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Названы участники третьего круга в еще одном дивизионе.
В одном из главных боев категории до 69 килограммов сошлись двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Абылайхан Жусупов и Сабыржан Бекбергенов. Единогласным решением поединок выиграл обладатель олимпийской лицензии.
Квалифицировался в третий круг и еще один дуэт фаворитов - Куан Куатов
с Асланбеком Шымбергеновым
. Вторую победу подряд на турнире одержал боксер-профессионал Сагадат Рахманкул
, который выигрывал ЧРК-2013.
В этом же дивизионе Дархан Дуйсебай
в течение двух раундов несколько раз отправил в нокдаун Акниета Алимбая и одержал досрочную победу. Нокдауном отметился Арман Сайлау
в третьем раунде поединка с Нурханом Омиртаем и тоже выиграл противостояние.
А соревновательную программу дня в мужской сетке открыл действующий чемпион страны Саматали Толтаев
(до 60 кг). Серебряный призер молодежного первенства мира тоже дважды отправил своего соперника в нокдаун и стал первым четвертьфиналистом дивизиона.
В следующий круг прошли еще два фаворита турнира - Адилет Курметов
и Ильяс Сулейменов
. Волевую победу одержал Василий Самчук
, которого также причисляют к претендентам на медали.
Утренняя сессия третьего дня ЧРК-2020
До 60 килограммов
Асылжан Галымжанулы - Саматали Толтаев
- 0:5;
Нурбек Орысбай - Айдос Ержанулы
- 0:5;
Сапарбай Орысбай - Сабыржан Абилов
- 0:5;
Нуржан Серикбаев - Василий Самчук
- 1:4;
Мухамеджан Балтабай - Ильяс Сулейменов
- 0:5;
Баглан Адилхан - Рустам Рустамов
- 0:5;
Абдулла Нургалиев - Бекнур Ожанов
- 0:5;
Адилет Курметов
- Даулет Сейдалиев - 5:0.
До 69 килограммов
Абылайхан Жусупов
- Сабыржан Бекбергенов - 5:0;
Акниет Алимбай - Дархан Дуйсебай
- бой остановлен во втором раунде;
Нурхан Омиртай - Арман Сайлау
- 0:5;
Куан Куатов
- Асан Ерубек - бой остановлен за явным преимуществом;
Султан Шаршов - Аятулла Такижанов
- 0:5;
Сагадат Рахманкул
- Шыныбек Назарбеков - 5:0;
Рамазан Мейрамбеков - Дулат Бекбауов
- 0:5;
Азамат Ибраимов - Асланбек Шымбергенов
- 0:5.
Пять досрочных побед с нокаутами и дисквалификацией. Как завершился третий день ЧРК-2020 по боксу
Напомним, досрочно в чемпионате Казахстана стартовал
серебряный призер ЧМ-2017 Абильхан Аманкул, а его следующий соперник отправил
конкурента в нокаут. Еще один поединок национального первенства завершился
дисквалификацией одного из участников поединка.
Соперник Аманкула выиграл тяжелым нокаутом перед встречей с лидером сборной Казахстана
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