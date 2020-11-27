Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов с победы дебютировал на ЧРК-2020

Чемпион мира по боксу и обладатель олимпийской лицензии Бекзад Нурдаулетов успешно провел дебютный бой на ЧРК-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
В четвертьфинале 22-летний фаворит турнира победил по очкам Амандыка Манашева и вышел в топ-4 первенства.
Определился соперник для вице-чемпиона мира Абильхана Аманкула
. Им стал серебряный призер МЧМ-2018 Ермахан Жакпеков
.
20-летний боксер отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, а затем с него сняли балл за нарушение правил. Потом уже сам Жакпеков оказался в нокдауне. Бой был остановлен из-за повреждения Ермахана, но его признали победителем.
Не смог пробиться в четверку сильнейших медалист ЧА-2017 Ерик Альжанов
. Он единогласным решением судей уступил Аману Казангапову, который несколько боев провел среди профессионалов.
Ранее были выявлены
полуфиналисты еще в шести весовых категориях.
Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020
До 75 килограммов
Абильхан Аманкул
- Бекзат Сабыр - остановка боя из-за повреждения;
Куандык Максут - Ермахан Жакпеков
- остановка боя из-за повреждения;
Адилет Нугман - Нурканат Райыс
- 0:5;
Аман Казангапов
- Ерик Альжанов - 5:0.
До 81 килограмма
Бекзад Нурдаулетов
- Амандык Манашев - 5:0.
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Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.
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