Новый титул Головкина, сенсация от Баландина и еще 13 ярких событий казахстанского спорта в 2016 году

Главные скандалы и победы - в подборке Vesti.kz.

Уходящий 2016 год подарил Казахстану много радостных событий в спорте, большинство из которых связано с Олимпиадой. Хватило поводов для радости и удивления и в других видах.



Vesti.kz подводит итоги 2016 года и вспоминает десять главных событий в казахстанском спорте.

ТАНЕЦ НИЖАТА РАХИМОВА



Штангист Нижат Рахимов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро установил новый мировой рекорд и выиграл первую золотую медаль в копилку Казастана. Но больше всего запомнилось, как он отпраздновал главное событие в карьере.



После того, как судьи засчитали решающую попытку, на помост выбежал главный тренер сборной Казахстана Алексей Ни, который вместе с Рахимовым от радости начал танцевать. Искренние эмоции и эффектный танец особенно отметили французские журналисты.







ТРИУМФ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО ФУТЗАЛУ



Сборная Казахстана по футзалу стала бронзовым призером чемпионата Европы, который состоялся в Сербии. На пути к медалям команда Какау обыграла в том числе и действующего чемпиона - Италию, а остановить ее смогла лишь будущий победитель - Испания.



Лучший бомбардир сборной Казахстана Серик Жаманкулов забил шесть голов и лишь по дополнительным показателям уступил "золотую бутсу" турнира.







Следом казахстанская команда пробилась в плей-офф чемпионата мира. В групповом этапе подопечные Какау одержали две победы с общим счетом 13:1, уступив лишь Аргентине (0:1), которая затем и выиграет турнир. Как и на Евро, пройти дальше в плей-офф помешали испанцы (2:5).



По итогам года сборная Казахстана поднялась на высокое седьмое место в мировом рейтинге. К сожалению, главный творец этих успехов Какау ушел из команды и решил сосредоточиться только на "Кайрате".



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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА В АВТОСПОРТЕ







Последний этап Africa Eco Race, проходящий по классическому дакаровскому маршруту, состоялся 10 января. Казахстанец Канат Шагиров, представлявший команду Mobilex Racing и выступавший на Toyota Overdrive, стал победителем в абсолютном зачете среди грузовиков и внедорожников. В экипаже с Виталием Евтеховым он опередил ближайших преследователей почти на 25 минут.



ПЕРВОЕ "ЗОЛОТО" НА ПАРАЛИМПИАДЕ







На летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Казахстан выиграл первую в истории золотую медаль. В заплыве на 100 метров вольным стилем лучшей стала пловчиха Зульфия Габидуллина. В "золотом" заплыве казахстанка обновила свой мировой рекорд и установил лучшее время в истории Паралимпиад - 1:30.07.



Паралимпиада в Рио-де-Жанейро стала второй в карьере 51-летней Габидуллиной. В Лондоне-2012 она выступала на дистанции 50 метров на спине и показала 12 результат. Плаванием Габидуллина профессионально начала заниматься в 2007 году.



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ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ







В 2016 году сразу восемь казахстанских спортсменов обязали вернуть олимпийские медали, выигранные ими на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год). В мае Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во время перепроверки допинг-проб обнаружили следы запрещенных препаратов.



С Олимпиады-2008 "золота" лишен тяжелоатлет Илья Ильин, "серебра" - тяжелоатлетка Ирина Некрасова и борец вольного стиля Таймураз Тигиев, а "бронзы" - борец греко-римского стиля Асет Мамбетов и тяжелоатлетка Мария Грабовецкая. По итогам Олимпиады-2012 золотых медалей лишились все тот же Ильин, а также штангистки Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло.



Тренер национальной сборной по тяжелой атлетике Алексей Ни, работавший в этой должности на протяжении 20 лет, подал в отставку.



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СКАНДАЛЬНЫЙ ФИНАЛ ВАСИЛИЯ ЛЕВИТА



На Олимпиаде в Рио казахстанский боксер Василий Левит в финале проиграл россиянину Евгению Тищенко. Решение судей вызвало небывалый скандал. Болельщики в Рио освистали российского боксера сразу после объявления результатов боя и во время церемонии награждения.







Победа Тищенко над Левитом вызвала немало споров среди экспертов и болельщиков. Тем не менее, на родине спортсмена наградили как олимпийского чемпиона.



Позднее СМИ сравнивали этот эпизод с финалом олимпийского турнира по боксу 1988 года в Сеуле. А Рой Джонс, ставший жертвой того скандала, заявил, что понимает Левита.



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СЕНСАЦИЯ ОТ ДМИТРИЯ БАЛАНДИНА







Пловец Дмитрий Баландин - первый в истории независимого Казахстана олимпийский чемпион по плаванию. 21-летний спортсмен одержал победу на дебютных для себя Играх. В финале дистанции 200 метров брассом он выиграл с результатом 2:07.46 минуты. Также Баландин занял восьмое место в финале дистанции 100 метров брассом.



После Олимпиады читатели Vesti.kz назвали его лучшим казахстанским спортсменом на Играх. За свою победу в Рио Баландин был награжден орденом "Барыс" второй степени.



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ИСТОРИЧЕСКОЕ "ЗОЛОТО" ДАНИЯРА ЕЛЕУСИНОВА







Данияр Елеусинов стал четвертым подряд казахстанским боксером, завоевавшим "золото" для своей страны на Олимпиаде в весовой категории до 69-ти килограммов. Это второй случай в истории Игр, когда представители одной страны выиграли четыре раза подряд. До этого такое удавалось лишь кубинским спортсменам. При этом у Казахстана четыре "золота" в одном дивизионе завоевали четыре разных боксера. Подобного в истории Олимпийских игр еще не было.



Напомним, в финале весовой категории Елеусинов встречался с узбеком Шахрамом Гиясовым и победил того единогласным решением судей - 3:0 (29-28, 29-28, 29-28).



После Олимпиады известный российский промоутер Владимир Хрюнов был готов предложить Елеусинову профессиональный контракт.



Стоит отметить, что Елеусинов стал самым популярным спортсменом 2016 года в казахстанском сегменте Google.



НОВЫЙ ТИТУЛ ГОЛОВКИНА







Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) в 2016 году провел только два боя, но остается одним из лучших казахстанских спортсменов. В апреле он нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре заставил сдаться британца Келла Брука.



Недавно GGG вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса и занял второе место в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить, составленный популярным комментатором телеканала НВО Джимом Лэмпли.



Помимо этого, WBC назвала бой Головкина и Брука, состоявшийся 10 сентября в Лондоне, "событием года", а самого боксера номинировала на звание лучшего чемпиона года. Еще GGG возглавил рейтинг самых впечатляющих боксеров современности по версии авторитетного издания Boxing News.



Главным же достижением Головкина в этом году стал титул WBC, который он получил после отказа мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.



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РЕКОРДЫ "АСТАНЫ"







"Астана" в этом сезоне стала первым клубом из Казахстана, который одержал победу в матче группового этапа Лиги Европы. В пятом туре подопечные Станимира Стойлова со счетом 2:1 победили кипрский АПОЭЛ.



Помимо этого "Астана" обновила рекордную домашнюю беспроигрышную серию. Сейчас она составляет 12 матчей. Последнее домашнее поражение "Астаны" в еврокубках датируется 3 июля 2014 года. В тот день столичный клуб в раунде плей-офф Лиги Европы уступил испанскому "Вильярреалу" (0:3).



В национальном первенстве "Астане" покорился еще один рекорд. Столичный коллектив повторил достижение "Актобе", выиграв три чемпионских титула подряд. В текущем рейтинге следующего сезона "Астана" обеспечила себе место в ТОП-100 лучших команд УЕФА.



ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ УСПЕХ В ШОРТ-ТРЕКЕ







Казахстанский спортсмен Абзал Ажгалиев выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку. Исторический для казахстанского спорта момент произошел 11 ноября в США на первом этапе нового сезона в Канаде. Абзал обновил личный рекорд, пробежав дистанцию за 40,373 секунды и завоевал первую в историю Казахстана золотую медаль Кубка мира.



Огромный рывок казахстанского спортсмена позволил ему единолично возглавить общий зачет. Сейчас на счету Ажгалиева 17 217 баллов. Он опережает своего преследователя Сумюэля Жирара на 2 083 очка.



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ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА ПО ХОККЕЮ







Сборная Казахстана по хоккею в четвертый раз подряд вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира. Ранее подобное случалось в 2010, 2012 и 2014 году.



Последний раз сборная Казахстана сохранить прописку в элите чемпионата мира в 2005 году, когда стала 12-й, опередив Словению, Данию, Германию и Австрию. Вот уже больше десяти лет отечественная команда курсирует между элитными и первыми дивизионами.



ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ДАМИРА РЫСПАЕВА







Из-за драки в межсезонье во время матча Кубка Президента Казахстана в Астане с "Куньлунем" Рыспаев был бессрочно дисквалифицирован КХЛ. Сейчас защитник "Барыса" выступает в чемпионате Казахстана за фарм-клуб "Номад", в составе которого забросил свою первую за три года шайбу. В заявлении "Барыса" на официальном сайте сообщалось, что прежний контракт с Рыспаевым был расторгнут, но клуб подписал новый. Стоит отметить, что Рыспаев занял первое место в опросе на лучшего бойца в истории КХЛ



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ВОЗВРАЩЕНИЕ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА В ТОП-100 РЕЙТИНГА ФИФА







15 сентября сборная Казахстана обновила личный рекорд в рейтинге ФИФА, расположившись в сентябре на 83-м месте. В топ-100 отечественные футболисты вернулись в июле.



Прежним лучшим достижением считалось 98-е место, которое сборная Казахстана занимала в 2001 году, когда еще выступала в Азии.



АРШАВИН ЗАБИВАЕТ И СТРИЖЕТ







В начале года "Кайрат" стал автором трансферной бомбы. Алматинский клуб подписал легендарного футболиста "Зенита" и "Арсенала" Андрея Аршавина. Многие отнеслись скептически к этому приобретению, но 35-летний хавбек в чемпионате Казахстана забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах.



Запомнился Аршавин и вне поля. В начале сезона ведущий передачи "Наш футбол.kz" Петр Воликов заявил, что готов побриться налысо, если тот забьет восемь голов в КПЛ. Сам Андрей и привел приговор в исполнение. После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с Аршавиным до окончания 2017 года.



В материале использованы фотографии Изтургана Алдауова©, Данияра Майлыбаева©, AFP© и с сайтов zimbio.com, rsport.ru, voxpopuli.kz, Inform.kz.