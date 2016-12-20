Головкин стал вторым в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить

Недавно GGG вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.
Сегодня 09:01
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Геннадий Головкин. Фото с сайта Boxing News
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) занял второе место в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соответствующий ТОП-5 составил комментатор телеканала НВО Джим Лэмпли.
"Геннадий Головкин - все еще лучший агрессивный боксер нашей эпохи. Его тенденция позволять оппонентам бить себя в лоб иногда приводит к тому, что он пропускает удары в висок", - сказал Лэмпли в своей программе The Fight Game with Jim Lampley.
Напомним, Головкин провел на профессиональном ринге 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 он завершил нокаутами. В его активе серия из 23 досрочных побед. Недавно казахстанский боксер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса, а WBC вручил ему специальную награду как самому доминирующему боксеру.
На первое место комментатор HBO поставил чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО). "Встретив самого опасного оппонента в своей карьере, Ломаченко был не только неуязвим, но и неостановим. Тем самым он доказал, что на данный момент победить его - самая непростая задача в мире бокса", - добавил он.
Также в пятерку боксеров, которых тяжелее всего побить на данный момент, вошли - никарагуанец Роман "Чоколатито" Гонсалес (пятое место), американец Андре Уорд и россиянин Сергей Ковалев, разделившие третью строчку.
Добавим, что Ломаченко также обошел Головкина в рейтинге самых эффективных боксеров современности. В конце ноября украинец досрочно победил ямайца Николаса Уолтерса, тем самым успешно защитил свой титул. В том поединке Ломаченко показал самый высокий рейтинг эффективности со времен Флойда Мейвезера.
"Геннадий Головкин - все еще лучший агрессивный боксер нашей эпохи. Его тенденция позволять оппонентам бить себя в лоб иногда приводит к тому, что он пропускает удары в висок", - сказал Лэмпли в своей программе The Fight Game with Jim Lampley.
Напомним, Головкин провел на профессиональном ринге 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 он завершил нокаутами. В его активе серия из 23 досрочных побед. Недавно казахстанский боксер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса, а WBC вручил ему специальную награду как самому доминирующему боксеру.
На первое место комментатор HBO поставил чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО). "Встретив самого опасного оппонента в своей карьере, Ломаченко был не только неуязвим, но и неостановим. Тем самым он доказал, что на данный момент победить его - самая непростая задача в мире бокса", - добавил он.
Также в пятерку боксеров, которых тяжелее всего побить на данный момент, вошли - никарагуанец Роман "Чоколатито" Гонсалес (пятое место), американец Андре Уорд и россиянин Сергей Ковалев, разделившие третью строчку.
Добавим, что Ломаченко также обошел Головкина в рейтинге самых эффективных боксеров современности. В конце ноября украинец досрочно победил ямайца Николаса Уолтерса, тем самым успешно защитил свой титул. В том поединке Ломаченко показал самый высокий рейтинг эффективности со времен Флойда Мейвезера.