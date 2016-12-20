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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Головкин стал вторым в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить

Недавно GGG вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.

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23 Комментария
Геннадий Головкин. Фото с сайта Boxing News
Геннадий Головкин. Фото с сайта Boxing News
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) занял второе место в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соответствующий ТОП-5 составил комментатор телеканала НВО Джим Лэмпли.

"Геннадий Головкин - все еще лучший агрессивный боксер нашей эпохи. Его тенденция позволять оппонентам бить себя в лоб иногда приводит к тому, что он пропускает удары в висок", - сказал Лэмпли в своей программе The Fight Game with Jim Lampley.

Напомним, Головкин провел на профессиональном ринге 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 он завершил нокаутами. В его активе серия из 23 досрочных побед. Недавно казахстанский боксер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса, а WBC вручил ему специальную награду как самому доминирующему боксеру.

На первое место комментатор HBO поставил чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (7-1, 5 КО). "Встретив самого опасного оппонента в своей карьере, Ломаченко был не только неуязвим, но и неостановим. Тем самым он доказал, что на данный момент победить его - самая непростая задача в мире бокса", - добавил он.

Также в пятерку боксеров, которых тяжелее всего побить на данный момент, вошли - никарагуанец Роман "Чоколатито" Гонсалес (пятое место), американец Андре Уорд и россиянин Сергей Ковалев, разделившие третью строчку.

Добавим, что Ломаченко также обошел Головкина в рейтинге самых эффективных боксеров современности. В конце ноября украинец досрочно победил ямайца Николаса Уолтерса, тем самым успешно защитил свой титул. В том поединке Ломаченко показал самый высокий рейтинг эффективности со времен Флойда Мейвезера.

Просмотров: 7918  Комментариев: 23
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 09:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1392
Как можно лома ставить на первое место, если у него уже есть проигрыш
Ответить 6
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
Fanat&sport;, его бои - искусство. И проиграл он очень спорно.
Ответить -2
 
Fanat&sport; Сегодня 09:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1392
Шымкентский пацанчик, даже если спорно, проиграл
Ответить 2
 
ТТ 44 Сегодня 09:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Шымкентский пацанчик, Ты так и не сказал Виталик. Какая тебя собака укусила??????
Ответить 0
 
SAM Сегодня 10:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 66
Шымкентский пацанчик, проиграл он не спорно а в одну калитку. Как можно и в правду ставить боксера который проиграл бой позорно, ясное дело что у него мало боёв на профи ринге, но всё же говорить о Ломоченко так что он не победим, это бред)
Ответить -2
 
fisher Сегодня 13:20
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
SAM,ОР ВИШЕ ГОР, в одну калитку? ты адекватный? плс, проходи мимо таких постов
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Аягоз Сегодня 16:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
Шымкентский пацанчик,
выходит "Крашер" должен стоять выше "сога"?
Ответить 0
 
Ержан Нурашев Сегодня 10:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 138
Fanat&sport;, сказано же "которого сложнее победить" а не "невозможно"
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Аягоз Сегодня 16:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
Fanat&sport;,
у кого-то туговато со статистикой официальной. У "ГГГ" в графе поражения -"0", а у "Хайтэка" -" 1". Выходит "единица" больше "ноля" и поэтому лучше?
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Nurlan Сегодня 09:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Интересно, что боец, которого самый трудно победить имеет 1 поражение из 8 боев.
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Нурлан Акпаев Сегодня 09:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Сколько читал публикации Джима Лэмпли, примерно в половине случаев не соглашался с его мнением. По крайней мере Уорда точно не тяжело побить.
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serikjan atau Сегодня 10:33
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Нурлан Акпаев, Ломаченко и Ковалев уже побитые, а Головкина и Уорда пока никто не побил. Хреновый рейтинг.
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ТТ 44 Сегодня 09:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Хахаха!!!!! Арум проплатил. Да ладно. Хоть кто первый. Но Геннадии для нас всегда №1....
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Тима Сегодня 10:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1626
Как так?? Ломаченко только начал выходить а уже везде его пихают, ни че не понимаю
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berik zhumagulov Сегодня 10:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 217
У Ломаченко красивый умный бокс!
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serikjan atau Сегодня 13:18
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
berik zhumagulov, согласен, если было бы рейтинг, у кого самый захватываюший и красивый бокс, тогда Ломаченко на первом месте. а к числу непобедимых он не относится.
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Булат Балагур Сегодня 11:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
Уолтерс очень опасный боксер , а Лом его просто разобрал на запчасти ! И все таки у Лома есть проигрыш Салидолу . Так что решение о первом месте авансом ))
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ARE. A Сегодня 12:10
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
Я конечно в боксе не шарю, но смущает, что у Ломаченко одно поражение, а Головкин на втором месте при 0 в графе поражения. Уорда ваще при всех Ковалёв уронил - в списке современных боксёров, которых сложнее всего побить.
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Нурлан Акпаев Сегодня 12:17
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
ARE. A, Если посмотришь бой Ломаченко-Салидо, то смущение станет меньше. Но все равно, Балагур правильно говорит про аванс
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ARE. A Сегодня 13:53
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
Нурлан Акпаев, точно, надо сначала посмотреть, а потом уже писать
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Сервис фото Сегодня 13:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
С одной стороны,Украина сейчас сторона обиженная в мире,поэтому везде им сочувствуют-- тут немного политика присутствует,с другой стороны, Лом не пропускает необязательные удары как Гена!Эффективности больше,по силе удара ,конечно уступает Гене,понятно,другой вес.Но ,Лом не устраивает Биг драма шоу,не играет на публику,строго добивает без всяких вопросов оппонента.Это нравится специалистам,но по зрелищности,конечно ГГГ первый!!!
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fisher Сегодня 15:42
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Сервис фото,я против Головкина ниче не имею, но бокс Ломаченко ето искуство, глазу приятно за таким боксом смотреть
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Аягоз Сегодня 16:03
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
Сервис фото,
тут политка и все остальное "поскольку-постольку".
Ну нельзя типа "обижать" Украину
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