Бой Головкин - Брук признали событием года

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Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 0:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Танума 0:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Бой Головкин - Брук признали событием года

А наставник казахстанского боксера Абель Санчес вновь удостоился звания тренера года.

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Фото с сайта Sky Sports
Фото с сайта Sky Sports
Промоутерская компания K2 Promotions подвела итоги уходящего 2016 года и назвала победителей в различных номинациях, сообщает boxingnews24.com.

Так, событием года признан бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и британцем Келлом Бруком (36-1, 25 КО), состоявшийся 10 сентября в Лондоне.

Отмечается, что более 19 тысяч билетов были распроданы за 11 минут в первый день продаж, а для Головкина этот бой стал дебютным в Англии.

Сам поединок был остановлен в пятом раунде, когда секундант Брука выбросил на ринг полотенце. После британец признался, что Головкин еще во втором раунде сломал ему глазницу, из-за чего ему пришлось перенести операцию.

Таким образом, Головкин одержал 36-ю победу в 36 боях, из которых 33 он завершил нокаутом. Кроме того, казахстанец продлил серию досрочных побед до 23-х и улучшил статус лучшего нокаутера в истории среднего веса. Брук, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере при 36 победах (25 КО).

Звания "Тренер года" второй раз подряд удостоился Абель Санчес, который помимо Головкина также тренирует Мурата Гассиева (24-0-0, 17 KO), Дениса Шафикова ((38-2-1, 20 KO), Энди Руиса (29-1-0, 19 KO), Алекса Сауседо (23-0-0, 14 KO) и Константина Пономарева (31-0-0, 13 KО).

"Боксером года" по версии K2 Promotions стал никарагуанец Роман Гонсалес, а его поединок с Карлосом Куадрасом стал лучшим боем промоушена в 2016 году.

Добавим, что бой Головкин - Брук был признан "Событием года" по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Также казахстанец получил от WBC специальную награду как самый доминирующий боксер.
Просмотров: 2558  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Данияр Сейтханов Сегодня 10:09
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
Всех своих признали лучшими)))
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Баффер Сегодня 10:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3147
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Шымкентский пацанчик Сегодня 10:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 831
Ну, конечно это было событие, никто не ожидал, что Головкин будет драться с маленьким Бруком) И не надо рассказывать, что он весил больше Головкина и т.д. Полусредневес он и есть полусредневес сколько бы не набрал специально к бою)
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serikjan atau Сегодня 11:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2715
Шымкентский пацанчик, этот бой конечно событие года, в этом есть и заслуга Брука, хотя он маленький, но мастер: он брал раунды против Головкина, и показал, примерно, как можно победить Головкина по раундам. Раньше него никто с такой великолепной техникой не противостоял Головкину. И Пакьяо и Мейвезер не вышли против Турмана и Брука, а выбирали более слабых: Бредли и Варгаса, Майдана и Берто. Там в его дивизоне намечается интересные бои: Турман - Гарсиа, Брук - Хан. И там Пономарев, Шелестюк и наш Жанкош. Пора им выйти на топов: против Гомеса, Аванесяна, Кирама, Хорна, Портера. Все-таки там в дивизионе фаворит - Спенс.
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Аягоз Сегодня 12:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1736
Шымкентский пацанчик,
Брука избегали Хан, Мейвезер и Пакьяо
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