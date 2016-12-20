"Не люблю, когда спрашивают, куда я потратил призовые деньги за Рио". Большое интервью Василия Левита

Боксер - об обрушившейся славе и жизни, изменившейся после Олимпиады.

Бесконечные интервью, официальные мероприятия с первыми лицами государства, благотворительные акции и различные встречи. За сегодняшним графиком боксера Василия Левита сложно уследить не только в масштабе одной Астаны, где он проживает, но и по всей республике. Вроде бы он только что снимался в новогоднем фильме в Алматы, а уже выступает в качестве члена жюри конкурса "Мисс Казахстан" в столице, после чего мчится в Караганду на встречу со студентами одного из вузов.

В таком непривычном, как он сам признается, для него ритме надо еще найти время для тренировок. И пусть даже поздно вечером, но Левит не пропускает визиты в спортзал. Туда же торопится и после нашей фотосессии, но время на съемку немного затягивается - кто-то замечает Василия в студии, передает другому, и вот уже перед дверями выстраивается очередь из поклонников, каждый из которых хочет не только взять автограф и сделать памятное фото, но и пожать руку боксеру, поблагодарив за достойное выступление и поведение на Олимпиаде. Параллельно Василий не устает отвечать на многочисленные телефонные звонки - его опять приглашают на какие-то мероприятия.

А как сам призер Олимпиады в Рио, засуженный в финале, относится к обрушившейся на него популярности, и что именно он решил доказать, оставшись в любительском боксе - Василий Левит откровенно рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz.

- Сейчас много всяких мероприятий, - признает боксер. - Вот фильм новогодний недавно отсняли, 31 декабря будут показывать по "Хабару". Пока совмещаю спортивную жизнь с другой, мне непривычной.

- Кстати, говорят, ты очень хорошо спел в новогоднем фильме.

- Ну, как получилось (смеется).

- Можешь сегодня целый день посвятить только самому себе, не участвуя ни в каких мероприятиях? Например, отсыпаться весь день.

- Нет, сейчас такое едва ли получится. Наверное, когда начнутся сборы, тогда уже можно будет заниматься только собой и спокойно тренироваться.

- Наверняка после Олимпиады была усталость как физическая, так и моральная. Все эти мероприятия, возможно, помогают восстановиться, как-то отвлечься?

- Больше была моральная усталость. Да и сейчас еще не совсем получается тоже морально отдохнуть. Все-таки, когда контактируешь с большим количеством людей, тратишь много энергии. И спокойно не можешь отдохнуть. Вот, вроде бы, съездил домой на десять дней, отдохнул. Но приехал обратно, и все то же самое началось, и как будто не отдыхал. Но это нормально, я считаю. Еще будет время отдохнуть.

- Бесконечное внимание к твоей персоне, в том числе и со стороны прессы. На какой вопрос тебе уже надоело отвечать?

- Не могу назвать самый повторяющийся. В принципе, много похожих вопросов задают.

- А я вот отметила два самых повторяющихся - о девушке и о переходе в профессиональный бокс.

- Вот, да, да, да! Еще есть один вопрос очень популярный - что Вы чувствовали, когда вам не подняли руку? А вот самый нелюбимый вопрос, когда спрашивают - на что вы потратили деньги? Я сам не люблю в чужой карман заглядывать, поэтому даже не знаю, как отвечать на такой вопрос.

- Как ты думаешь, почему к тебе сейчас больше внимания, чем даже к олимпийским чемпионам Рио?

- Я не знаю... Не думаю, что ко мне больше внимания...

- Однозначно больше.

- Может быть, я человек новый для журналистов. Раньше же со мной так не контактировали. Сейчас, может, что-то интересное. Со временем, может, это пройдет.

- Едва ли ты "новее" для публики, чем тот же Нижат Рахимов.

- Ну, может, сыграл тот фактор, что я взял "серебро". Народ поддержал. Но я честно, не знаю, почему.

- Глупо ведь спрашивать, променял бы ты все это внимание на золотую олимпийскую медаль?

- Да, конечно! И призовые, и все бы, наверное, отдал, чтобы только "золото" было.

- В том злосчастном олимпийском финале был момент, когда Тищенко упал. Твое мнение - все-таки это был нокдаун, или он поскользнулся?

- Мне кажется, это надо у моего оппонента спрашивать. Я же не могу пережить то, что было у него.

- Но ты же был в ринге.

- Ну, судья не посчитал, что это нокдаун был. Это надо у него или у моего оппонента спрашивать, я не могу это комментировать.

- Я помню, накануне твоего полуфинального боя на Олимпиаде против кубинца Эрисланди Савона букмекеры прогнозировали твой проигрыш. Это был особенный бой, учитывая твое поражение ему в финале WSB, причем тоже очень спорное поражение?

- Для меня это был самый тяжелый бой на Олимпиаде. Наверное, потому что давила моральная ответственность. Все-таки это был реванш, надо было себя реабилитировать. И я вдвойне настраивался. Наверное, это и к лучшему, что была такая мотивация и настрой на бой. Но, с одной стороны, я настроился, а с другой - и расслабился. Потому что вышел в полуфинал, а значит, медаль уже есть. Поэтому первый раунд у меня получился смазанный. Потом хорошо, что тренеры подсказали и дали чуть пинка, и я начал лучше работать и, слава Богу, выиграл.

- Представляю, какой был бы настрой на реванш с Тищенко!

- Да, но как у всех лидеров. Мы же занимаемся единоборствами. И если ты не лидер, в нашем виде спорта будет сложно чего-то добиться. Конечно, хочется себя реабилитировать и в своих глазах, и в глазах болельщиков, в глазах своей семьи. Конечно, хочется выиграть. А будет ли реванш, или нет - как Бог даст. Чего загадывать то?

- Ты сказал, что остаешься в любителях, потому что тебе еще есть, что доказывать. Речь идет о "золоте" чемпионата мира и Олимпиады? До сих пор не утихают ведь споры о том, почему ты не пошел в профи, учитывая нахлынувшую популярность.

- Популярность - это такое дело - она может пройти. А в любителях есть мечта, и я к ней стремлюсь. Перейдешь в профессионалы, а потом будешь жалеть, почему не задержался в любителях... Чтобы потом к себе претензий не было, поэтому и остался. Чтобы что-то доказать самому себе.

- Видишь для себя конкурентов в сборной Казахстана?

- Конкуренция есть. Но для меня это, наоборот, хорошо. Потому что бывают внутренние мотиваторы, а бывают еще и внешние. Есть ребята, на которых ты смотришь и стараешься делать больше, лучше их, чтобы твой уровень рос. Конкуренция, наоборот, помогает. Я думаю, без нее ни один спортсмен ничего не достигнет. Если я буду думать о себе, как о первом номере, как о чемпионе, то как спортсмен, наверное, закончу. Надо всегда искать в себе минусы и над ними работать. Совершенству нет предела, я считаю.

- 32 года тебе будет, когда состоится Олимпиада в Токио. Нормальный возраст?

- Для моего веса, я считаю, да. Для тяжелого веса прям самый пик. Для таких категорий, как 49, 52, 56 килограммов, уже нет, так как там больше от скорости зависит. А я как раз, наверное, подойду к пику к этому возрасту.

- То есть ты сейчас еще набираешь форму?

- Да. Улучшу свои характеристики в силовом плане, в чем-то еще.

- Главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов в одном интервью сказал мне, что не считает твой стиль подходящим для профи-ринга. А ты сам как считаешь?

- Пока не попробуешь, наверное, не скажешь, подходит или нет. Мырзагали Кулановичу, так или иначе, виднее. Он все-таки дольше в боксе, он смотрит со стороны на меня. Но стиль же можно поменять, где-то перестроиться. Я раньше в любителях по-другому дрался. Потом стиль поменял, стал по-другому работать. Раньше я вторым номером работал, больше двигался, меньше атаковал. А сейчас, наоборот, более агрессивно боксирую. Было бы желание, а стили можно варьировать.

- В 2009 году ты выиграл чемпионат Азии в 21 год. Следующую значимую медаль в любителях ты выиграл уже в Рио, когда тебе исполнилось 28. Семь лет между наградами, и это период твоей жизни, о котором ходит много кривотолков. Кто-то говорит, что просто не складывалась карьера. Кто-то говорит, что было время, когда Левит "поймал звезду" и прожигал жизнь в клубах. Что на самом деле происходило до того, как ты попал в "Астана Арланс" и потом вернулся, так сказать, в большой бокс?

- Если говорить об "Астана Арланс", то это проект, который реально возродил мою спортивную карьеру. Я занимался боксом, да. Но были определенные сложности в моей жизни, буквально если брать, то с 2010 по 2013 годы... Вообще, в жизни тогда были моменты не очень приятные, о которых я не люблю говорить... Но с приходом в "Астана Арланс" я начал более профессионально относиться и к себе, и к своим тренировкам, и действительно понял, что для меня бокс не просто какой-то заработок, а это возможность показать себя, проявить себя, как хорошего спортсмена. Я понял, что если ты хочешь быть в боксе, то нужно этим более серьезно заниматься.

- Это ведь Булат Манкенов тебя в клуб пригласил и дал твоей карьере, можно сказать, вторую жизнь?

- Да, это он пригласил меня. И так как я не был в сборной, я, конечно, согласился. И еще огромное спасибо надо сказать Сергею Анатольевичу Корчинскому. Он действительно хороший специалист, помог мне, подсказал. Спасибо им, что смогли донести до меня, что нужно более профессионально заниматься.

- Можно сказать, что это был золотой состав "арланов". Все ведь знали, что если выходят Левит и Деревянченко, то как минимум две победы у команды точно будут.

- Ну, наверное (смеется). Раньше "Астана Арланс" был проектом, независящим от сборной. А сейчас уже более-менее объединили. И я за командой, конечно же, слежу.

- В "арланах" у тебя была серьезная травма ноги. Не стал медленнее после этого?

- Когда пришел в "Астана Арланс", в конце сезона уже была эта травма. И я три или четыре боя добоксировал с этой травмой, потом меня прооперировали. Слава Богу, попался хороший врач. Потому что после такой операции обычно год нельзя боксировать, а я через пять месяцев уже выступал. Я быстро восстановился, и как раз начался сезон, взял очки и получил лицензию на Олимпиаду. Конечно, как и любая другая операция, она на мне сказалась. Тем более после такой операции, как у меня - передний крест поменяли. Поначалу тяжело было. Приходилось упорно тренироваться, чтобы наверстать.

- Почему ты стал заниматься под руководством Александра Стрельникова, известного в качестве тренера Серика Сапиева?

- В "Астана Арланс" начались перетрубации, менеджмент поменялся, тренерский состав другой пришел, и пришел Стрельников. Начали с ним работать, притерлись к друг другу, вроде начали друг друга понимать, образовался тандем, и решили продолжить дальше работать.

- Недавно прочитала в "Фэйсбуке" пост, призывающий организаторов мероприятий отстать от Левита, который из-за этого может потерять форму. В каком режиме ты сейчас тренируешься?

- Я стараюсь диету держать, стараюсь тренироваться. Хорошо, если мероприятия проходят в Астане. Даже если встреча заканчивается в восемь или девять вечера, я беру сумку и еду на тренировку. В любое время стараюсь тренироваться.

- За кем следишь на профессиональном ринге?

- Больше слежу за теми, с кем выступал в одной команде. Например, за Сергеем Деревянченко. В прошлом году летал в Нью-Йорк, там встречались с ним. Ну и, как и все казахстанцы, слежу за Геннадием Головкиным. Смотрю его бои, болею. Мейирим Нурсултанов, Асхат Уалиханов, Мадияр Ашкеев - со всеми поддерживаем связь. Больше слежу за теми, с кем лично знаком. А мы все-таки с ними не один сезон вместе прошли. Нас уже объединяет нечто большее, чем спорт - человеческие отношения.

- Многие боксеры с возрастом переходят в более высокую весовую категорию. Ты же как выиграл чемпионат Азиии в 2009-м в весе 91 килограмм, так и дошел в нем до Олимпиады в Рио. Не тяжело держать вес?

- Кстати, в 2009-2010 годах мне тяжелее было держать вес. Потому что у меня подход был немного другой, да и вообще отношение к спорту. А сейчас у меня и к питанию, и к тренировках другое отношение. Сейчас я вообще не мучаюсь. Даже наоборот, немного вес стараюсь набрать.

- Значит, перехода в супертяжи ждать не стоит.

- С возрастом усыхаю (смеется).

- Я видела у тебя на одежде инициалы VL. В Казахстане появился новый бренд от Василия Левита?

- Нет, не бренд. Просто есть друзья в Алматы, которые сами разрабатывают, шьют, дарят. А я ношу. Вот и все.

- Сообщество фанатов в ВКонтакте под названием Team Levit тоже дело рук друзей?

- Да, друзья позвонили, спросили не против ли я. Я сказал, что не против, но чтобы все было в пределах разумного. Периодически захожу туда, смотрю. Ребята молодцы, спасибо им за продвижение группы. Это, опять же, на добровольных началах, никто им за это не платит.

- You'll never walk alone - гимн футбольного "Ливерпуля", за который ты болеешь. А аббревиатура YNWA, как и у многих болельщиков этого клуба, стоит у тебя на аватарке. Эта фраза для тебя лично что-то значит?

- "Ты никогда не будешь один" - для меня это не просто фраза. А за "Ливерпуль" я давно уже болею. У меня часто спрашивают - почему ты за "Ливерпуль" болеешь, когда он идет седьмым, восьмым?

- И почему же?

- А я за "Ливерпуль" уже, наверное, больше десяти лет болею. Мне нравится характер команды, нравится, как фанаты болеют. "Энфилд" считается самым "поющим" стадионом в Англии. Мне нравится, как команда играет. Бывает, она такие драмы разыгрывает! Люблю ее за характер, за дух, за саму историю.

- Удалось побывать уже на матче "Ливерпуля", или все только в планах?

- Никогда не был, но мечтаю. Просто из-за нашего графика не получается. Но цель у меня есть такая. Наверное, когда со спортом завяжу, обязательно поеду. Хочу на BoxingDay поехать и как раз посетить матчи "Ливерпуля", поболеть, мне было бы очень интересно.

- Ты еще и сам играешь в футбол, но почему мы не видели тебя на матчах "Астаны", которая играла в Лиге чемпионов и в Лиге Европы?

- Обычно, когда хорошие команды приезжают, я на сборах или на соревнованиях.



- Не так давно у тебя состоялось знакомство с Дамиром Рыспаевым. Вы ограничились простым общением, либо, возможно, созрела идея о совместных тренировках? Все-таки Дамир в свободное от хоккея время тоже иногда занимается боксом. К тому же, у вас одна весовая категория.

- Он же на коньках дерется. Даже если в зал ходит, это все равно другое.

- Представь заголовок: "Василий Левит обучает Дамира Рыспаева боксу!"

- Я думаю, у него и так все без меня хорошо получается. А мы с ним в Атырау познакомились. Встретились там, посидели, хорошо покушали.

- Как раз в одной из передач ты сказал, что тебя нужно хорошо накормить, чтобы успокоить. А разозлить тебя легко?

- Когда я голодный, да. Особенно, когда голодный после тренировки (смеется).

- То есть имидж доброго, улыбчивого парня, который формируется сейчас у болельщиков о тебе, ошибочен? Как ты можешь сам себя описать?

- Я, в принципе, доброжелательный. Но я же человек, эмоции разные бывают. Если говорить о преобладающих эмоциях, то я больше позитивный, доброжелательный. Но, как и у каждого человека, где-то и у меня есть предел. Когда этот предел кто-то переходит, моя доброта заканчивается... Эмоциональные всплески бывают, конечно, я же не робот. Но в этом смысле зал очень хорошо помогает. Если ты без настроения, агрессивен, пойдешь потренируешься и выходишь уже другим человеком. Но главное после тренировки вовремя поесть (смеется). Описать сам себя не могу. Честно, не люблю о себе говорить. Хотя, в последнее время часто приходится. И поэтому из меня часто буквально вытягивают какие-то ответы.

- В жизни к целям Василий Левит идет так же упорно как в ринге? Слово "стоп" присутствует в твоей философии?

- Если я чего-то хочу, я стараюсь до конца дойти. Бывает, что-то не получается, но потом все равно берешь себя в руки. Стопа нет, да (смеется).

- Если о глобальных целях ты уже сказал, а мечты у тебя есть?

- Ну, даже не мечты... Просто хочется уже дождаться Нового Года, чтобы улететь домой, побыть там с родителями, вся семья соберется. Мы просто редко собираемся. Хочу побыть там. А потом уже в январе начнутся сборы, тренерский штаб будет определять, кто куда поедет, кто где выступать будет. Уже, мне кажется, начнется более обыденная для меня жизнь. График, тренировки - для меня это более привычно.

Фото Vesti.kz, Турар Казангапов©